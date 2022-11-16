Коронавирус в Югре, последние новости на 16 ноября 2022 года: заразились 42 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зафиксировано и подтверждено 42 новых случая COVID-19 в 10 муниципалитетах. За все время в ХМАО зарегистрировано 250 523 случая коронавируса.

Так, коронавирус за день подтвержден: в Сургуте - 18, Нижневартовске - 2, Ханты-Мансийске - 7, Когалыме - 3, Нижневартовском районе - 2, Пыть - Яхе - 1, Березовском районе - 4, Покачах - 2, Белоярском районе - 2.

На момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония, у 1 пациента коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 42 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 264 человек, всего прошли обследование 3 551 636.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 67 человек, за весь период пандемии вылечились 247 094 жителей Югры.