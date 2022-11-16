В Нижневартовске зафиксирован рост сезонных простудных заболеваний Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске медики поликлиник фиксируют рост числа сезонных простудных заболеваний всех возрастов. Жителям города рекомендуют усилить профилактику и более тщательно следить за состоянием своего здоровья.

- За прошлую неделю мы зафиксировали у взрослого пациента первый случай гриппа, также 22 человека заболели коронавирусной инфекцией. На данный момент показатели по заболеваемости COVID-19 в 40 раз ниже, чем в начале года. К примеру, в январе-феврале в неделю мы регистрировали по 800 случаев, – рассказал начальник ТО У Роспотребнадзор в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Азат Галиуллин.

Врачи также отмечают положительный эффект, который дала масштабная вакцинация от ковида. Сделать прививку или пройти ревакцинацию возможно в городских поликлиниках и мобильном пункте, который расположен в ТРК "Югра МОЛЛ".