В Нижневартовске открылся центр лечения хронических вирусных гепатитов

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В больнице Нижневартовска открылся центр лечения хронических вирусных гепатитов. Он работает в инфекционном отделении и принимает пациентов из Восточной части Югры.

В стационаре 5 коек, работающих в две смены. Лечение проводится с помощью нового комбинированного противовирусного препарата прямого действия, в состав которого входят два активных вещества, препятствующих репликации вируса гепатита С, сообщают в департаменте здравоохранения ХМАО.

- Ранее таким пациентам назначались препараты интерферонов, которые не влияли непосредственно на вирус, а стимулировали иммунную систему человека для борьбы с ним. Лекарства тяжело переносились и вызывали широкий спектр побочных эффектов. Такая терапия занимала 6-12 месяцев. Теперь же лечение в среднем занимает 12 недель. Пациенты ежедневно принимают таблетки и наблюдаются в дневном стационаре, - рассказала заведующая инфекционным отделением Анастасия Варакина.

С начала работы Центра лечение получили уже 20 человек. Для того, чтобы начать лечение, пациентам необходимо обратиться к инфекционисту по месту жительства.