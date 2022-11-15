В Сургуте ревнивец едва не убил супругу и её знакомого Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 49-летний мужчина из ревности напал с ножом на супругу и на находившегося с ней мужчину.

По информации СК России по ХМАО-Югре, 10 ноября 2022 года около 23 часов обвиняемый, находясь на проезжей части перекрестка улиц Гайдара и Геодезистов города Сургута, из ревности нанес удар охотничьим ножом в спину своей супруге, а затем в грудь находившемуся с ней мужчине. Таким образом он пытался убить их, но довести дело до конца обвиняемый не смог, так как его задержали проезжавшие неподалёку сотрудники ДПС. Полицейские быстро вызвали скорую и пострадавших удалось спасти.

Обвиняемый находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.