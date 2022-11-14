В Югре водитель автопоезда переехал пешехода

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 567 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошла страшная авария, в которой погиб человек.

Как сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре, 53-летний водитель автопоезда «Freightliner» наехал на пешехода, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении вне населенного пункта. В результате ДТП пешеход, 40-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице.

За выходные на территории ХМАО зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 – получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 34 водителя в состоянии опьянения, 12 – за отказ от прохождения освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 44 водителя и 113 – за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать нормы дорожной безопасности. А также обращается к пешеходом с рекомендацией приобрести световозвращающие элементы и закрепить их на своей одежде.