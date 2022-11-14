Пять волонтеров из Югры отправились с гуманитарной миссией в Киргизию

Фото: скриншот видео в официальном телеграм-канале правительства Югры

Пять волонтеров из Ханты-Мансийского округа отправились с гуманитарной миссией в Киргизию. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале правительства Югры.

Волонтеры Югры представят лучшие региональные практики и поделятся собственным опытом. Программа нацелена на расширение взаимодействия России с зарубежными странами, развитие международного волонтерства, улучшение качества жизни тех, кто нуждается в помощи. Каждый из югорских добровольцев прошел индивидуальное собеседование.

Волонтеры будут оказывать психологическую помощь женщинам, пережившим насилие в семье, обучать людей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, а также заниматься патриотическим воспитанием детей и молодежи.

В течение двух недель югорские волонтеры будут консультировать население и заинтересованные общественные организации в городах Бишкек, Кемин, Кара-Балта, Балыкчы и близлежащих селах.