В Ханты-Мансийском районе сутки ищут провалившегося под лед реки Пырьях пенсионера-рыбака

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре уже сутки ищут 69-летнего жителя поселка Пырьях Ханты-Мансийского района, который, возможно, провалился под лед. Как сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение об исчезновении рыбака поступило 11 ноября в 17.20.

На месте пропажи, на берегу реки Пырьях, в трех километрах от одноименного поселка, нашли заглушенный автомобиль «Нива Шевроле» со включенными габаритами. От автомобиля идут следы к реке и обрываются у полыньи.

ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Как рассказала жена пропавшего, супруг отправился на рыбалку, но его телефон находится вне зоны действия сети. Сейчас на месте организованы поиски.

БДИ!

В МЧС рекомендуют не выходить на лед до того, как он будет прочным. Из-за теплой весны лед на водоемах только-только формируется, поэтому он недостаточно прочный. Только когда окончательно установятся минусовые температуры, лед окончательно окрепнет и на него можно будет выходить. А пока нельзя!