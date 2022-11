В Югре днем 12 ноября 2022 воздух прогреется до +4 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 12 ноября 2022, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидается гололед и изморозь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 C, при прояснениях - 8…-13 C. Днем +1…-4 C, по северным районам -6…-11 C.

Погода в Югре 12 ноября 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -1…-3 C. Днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0…-2 С.