В Югре водитель иномарки врезался в бетонный забор

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте на улице Пермская 39-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением и врезался в бетонный забор. В результате ДТП водитель и 37-летняя пассажирка авто получили травмы. Все люди в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 4 водителя в состоянии опьянения, 6 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 57 водителей и 23 – за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры призывает водителей быть внимательными, а также соблюдать скоростной режим.