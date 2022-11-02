В Нижневартовске завершено строительство еще одного участка набережной

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время рабочей поездки посетил бульвар на набережной. Подрядчик завершила строительство еще одного участка набережной.

В этом году рабочие построили участок протяженностью 500 метров (от перекрестка улиц Г.И. Пикмана и Ханты-Мансийской до дома №76 на улице 60 лет Октября).

Особенностью объекта являются современные зоны отдыха. А еще в этой части расположен амфитеатр на несколько сотен мест.

Кроме того, на территории набережной обустроят несколько функциональных зон для тихого отдыха, для проведения народных ярмарок, а также выставочную зону. По словам подрядчика, там уже смонтирована система наблюдения, проведено освещение, выполнено озеленение (рулонный газон), построены тротуары, велодорожки, установлены МАФы.

Как отметил Дмитрий Кощенко, решения, которые были заложены в проект реконструкции набережной, прошли общественные обсуждения. При строительстве использованы современные материалы, соблюдены условия безопасности (установлена система видеонаблюдения), создана доступная среда (в том числе, детская площадка с инклюзивными игровыми элементами).