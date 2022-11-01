Коммунальные службы Нижневартовска перешли к режиму работы в зимних условиях

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

За уборкой и вывозом снега в Нижневартовске будут следить тщательнее. Эту тему обсудили во время аппаратного совещания главы муниципалитета Дмитрия Кощенко со своими заместителями. Коммунальные службы уже начали работу в зимних условиях.

- Улично-дорожная сеть Нижневартовска содержится собственными силами МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска», а также силами подрядной организации. Готовность специализированной техники составляет 100%. Режим работы двухсменный. В случае необходимости будет обеспечено привлечение резервной техники либо оперативное ее перераспределение для уборки от снега улично-дорожной сети, - отметил директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков.

Во время совещания представители обслуживающих организаций отметили готовность к работе в зимний период. А глава города, в свою очередь, поручил департаменту ЖКХ администрации города усилить контроль за работой коммунальных служб.

- Необходимо не только направлять письма и проводить встречи, но и систематически проводить выездные проверки, требовать от управляющих компаний оперативного принятия мер, а также своевременно информировать жителей города о планах по очистке и вывозу снега из микрорайонов, - сказал Дмитрий Кощенко.