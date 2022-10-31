В Нижневартовске перенесут остановку на улице Северной

Фото: департамент ЖКХ администрации Нижневартовска

В Нижневартовске изменится схема движения общественного транспорта по улице Северной. Решение об изменениях принято из-за обращений жителей города, а также для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска, 2 ноября будут завершены работы по переносу остановки общественного транспорта «Контейнерная», расположенной на улице Северной. Кроме того, уберут пешеходный переход в районе этой остановки и остановку общественного транспорта «Северная 17».

Остановка будет перенесена за перекресток к существующему пешеходному переходу, расположенном по улице Северная, 19-А.