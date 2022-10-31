В Югре 31 октября 2022 года пройдет небольшой снег и ожидается сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 31 октября 2022 года, в Югре переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7 °С, днем +1, -4 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4, -6 °С, днем немного теплее: 0, -2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот отмечается память святого Луки - апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. На Луку было принято молиться святому о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему обращались за помощью и огородники. Кроме того, люди наблюдали в этот день за приметами: если листья с вишни еще не опали - снег долго не ляжет.