Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 7:41

Югра получит свыше 890 миллионов рублей на доплаты медикам

Об этом заявила губернатор Наталья Комарова
Денис Михайлов
Югра получит свыше 890 миллионов рублей на доплаты медикам

Югра получит свыше 890 миллионов рублей на доплаты медикам

Фото: Вера Зенина

Югра получит свыше 890 миллионов рублей на доплаты медикам. Как сообщила глава округа Наталья Комарова, это стало возможным благодаря одобрению заявки, поданной в Министерство здравоохранения РФ.

- Депутат Государственной думы Российской Федерации Ольга Ануфриева сообщила о выделении окружному фонду ОМС 890, 6 миллиона рублей на достижение целевого показателя оплаты труда отдельным категориям медицинских работников. Деньги возьмут из резервного фонда Правительства РФ, - прокомментировала губернатор.

Единовременные компенсационные выплаты в размере 2 миллионов рублей полагаются врачам, 1 миллион рублей выплатят акушеркам, медицинским сестрам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, работающим в сельской местности или рабочих поселках, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Кроме того, 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей выплатят врачам и фельдшерам, переехавшим для работы в города с населением до 50 тысяч человек.

Отметим, что на сегодняшний день в селах Югры не хватает 45 врачей и 9 фельдшеров, а города с населением до 50 тысяч человек нуждаются в 31 враче и 3 фельдшерах.