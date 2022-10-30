Югра получит свыше 890 миллионов рублей на доплаты медикам Фото: Вера Зенина

Югра получит свыше 890 миллионов рублей на доплаты медикам. Как сообщила глава округа Наталья Комарова, это стало возможным благодаря одобрению заявки, поданной в Министерство здравоохранения РФ.

- Депутат Государственной думы Российской Федерации Ольга Ануфриева сообщила о выделении окружному фонду ОМС 890, 6 миллиона рублей на достижение целевого показателя оплаты труда отдельным категориям медицинских работников. Деньги возьмут из резервного фонда Правительства РФ, - прокомментировала губернатор.

Единовременные компенсационные выплаты в размере 2 миллионов рублей полагаются врачам, 1 миллион рублей выплатят акушеркам, медицинским сестрам фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, работающим в сельской местности или рабочих поселках, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Кроме того, 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей выплатят врачам и фельдшерам, переехавшим для работы в города с населением до 50 тысяч человек.

Отметим, что на сегодняшний день в селах Югры не хватает 45 врачей и 9 фельдшеров, а города с населением до 50 тысяч человек нуждаются в 31 враче и 3 фельдшерах.