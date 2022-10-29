Власти Югры выразили соболезнования семье погибшего в ходе СВО контрактника из Югорска

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Губернатор Югры выразила соболезнования семье погибшего в ходе спецоперации жителя Югорска. Сергей Костенко погиб 14 октября 2022 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Как рассказывают в правительстве Югры, Сергей Костенко родился 26 января 1991 года в поселке Комсомольский Советского района в семье военного офицера. В 2010 году отправился на срочную военную службу. С 2010 по 2011 год был водителем в 19-й мотострелковой Воронежско-Шумлинской Краснознаменной, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизии. С 2014 по 2017 год Сергей служил по контракту в войсках радиоэлектронной борьбы, а в 2021 году вновь заключил трехлетний контракт.

У погибшего остались мама и брат, они решили похоронить героя в Югорске. В школе № 4 Югорска, где учился Сергей, организуют уголок его памяти.

Правительство ХМАО окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.