В Югре водитель иномарки нарушил правила и спровоцировал аварию

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и спровоцировал автоаварию. Об этом сообщили в окружном ГИБДД,

Авария случилась на улице 60 лет Октября в Нижневартовске. По данным ведомства, 57-летний водитель автомобиля «Kia» на регулируемом перекрёстке, при повороте налево по зелёному сигналу светофора, столкнулся с автомобилем «ВАЗ», под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы.

Кроме того, за день сотрудниками ГИБДД задержано 4 водителя в нетрезвом состоянии, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 26 водителей и 40 – за нарушение правил перевозки детей.