Погода в Югре 28 октября 2022 года: мокрый снег и сильный ветер

В Югре будет облачно с прояснениями Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 28 октября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается мокрый снег с дождем. Подует юго-западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, в Нижневартовском районе -7, -12 °С, днем в округе потеплеет до +2, -3 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -2, -4 °С, днем около 0 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.