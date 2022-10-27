Фото: администрация Сургута

В Сургуте определили самых сильных и перспективных педагогов. Победители представят опыт и традиции педагогического сообщества города на региональном уровне.

Как рассказали в городской администрации, культурно-досуговый центр «Строитель» принял торжественную церемонию закрытия ежегодных конкурсов профессионального педагогического мастерства. Жюри выбирало лучших из лучших педагогов в восьми конкурсах. Всего участвовали больше 80 специалистов образовательных учреждений. В итоге призовых мест удостоились 24 человека.

От имени главы города Сургута Андрея Филатова и от себя лично участников поздравила заместитель Главы, кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования Российской Федерации Анна Томазова.

- Нет ничего сложнее, чем предъявлять своё творчество и умение своим коллегам. Это самые взыскательные ценители. Знаю, жюри было не просто - отметила Анна Томазова.