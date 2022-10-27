Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске по улице Маршала Жукова началось строительство пешеходной зоны. На первых этапах благоустройства жители города были не довольны тем, что из-за фундамента под забор церкви сужается тротуар и могут возникнуть проблемы по очистке пешеходной дорожки в зимний период.

Как пояснили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, тротуар для удобства пешеходов сделают новый, сместив его в сторону дороги. Но обширной вырубки деревьев, как опасаются некоторые горожане, при этом не планируется.

Закончить благоустройство планируют летом 2023 года, но для окончательного обустройства все же потребуется вырубка деревьев – точнее одного дерева.

- Иногда, чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Речь идет об одном единственном дереве. И если мы его не уберем, то у нас в дальнейшем могут быть проблемы по обслуживанию тротуара в зимний период. Тем более, планируется компенсировать вырубку этого дерева высадкой новых зеленых насаждений, - рассказал председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы Дмитрий Давыдов.