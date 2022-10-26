Фото: телеграм-канал главы Сургута

В эти дни в Сургуте проходит первый городской форум «Сургут. Безопасность». Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Андрей Филатов.

- По замыслу это площадка для обсуждения вопросов укрепления межнационального согласия, предупреждения экстремизма и терроризма. Проходит форум на базе Сургутского государственного педагогического университета - отметил Филатов.

За два дня форума эксперты из разных городов России делятся опытом, слушают мнение коллег, а также разрабатывают рекомендации и предложения.

- Надеемся, они принесут пользу в работе руководителям органов власти, образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и общественных объединений Сургута - написал глава Сургута в своем канале.