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НовостиОбщество26 октября 2022 15:46

В Сургуте проходит первый городской форум «Сургут. Безопасность»

Его организовали на базе Сургутского государственного педагогического университета
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал главы Сургута

Фото: телеграм-канал главы Сургута

В эти дни в Сургуте проходит первый городской форум «Сургут. Безопасность». Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Андрей Филатов.

- По замыслу это площадка для обсуждения вопросов укрепления межнационального согласия, предупреждения экстремизма и терроризма. Проходит форум на базе Сургутского государственного педагогического университета - отметил Филатов.

За два дня форума эксперты из разных городов России делятся опытом, слушают мнение коллег, а также разрабатывают рекомендации и предложения.

- Надеемся, они принесут пользу в работе руководителям органов власти, образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и общественных объединений Сургута - написал глава Сургута в своем канале.