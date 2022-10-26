ХМАО стал одним из самых читающих регионов России

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

ХМАО оказался одним из самых читающих регионов России, став лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

- На конкурсе от округа был представлен проект «Челлендж «Ожившая классика». Его организаторы – Государственная библиотека Югры, Центр поддержки и реализации общественных инициатив «Неравнодушные люди» - сообщили в телеграм-канале "Югра официально".

В прошлом году в каждом муниципалитете Югры прошло народное голосование. Югорчане в рамках проекта выбрали авторов классической литературы и по их произведениям устраивали тематические встречи, маскарады, чтения, конкурсы и т.д.