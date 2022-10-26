В Югре 26 октября 2022 года пройдет мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, днем -2, +3 °С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность. Ночью -1, -3 °С. Температура днем -1, +1 °С Днем осадков не ожидается, а ночью возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный 6-11 м/с.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.