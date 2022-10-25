Пассажирские суда в Ханты-Мансийске отправляются на зимовку

Фото: Официальная страница администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске готовятся к закрытию навигации. Так, последним рейсом станет Ханты-Мансийск – Цингалы 29 октября. Затем все пассажирские суда отправят на зимовку. Сейчас уже закрыты маршруты в Ямало-Ненецкий АО, Пуровский, Нижневартовский, Березовский и Белоярский районы.

Как отметили в городской администрации, корабли поднимут на специальную баржу, осмотрят и при необходимости снимут детали, чтобы отправить на ремонт. Сейчас суда освобождают от рабочей жидкости, разоружают системы и трубопроводы, а также упаковывают оборудование.

Стоит отметить, что после образования ледостава на реках региона будут ходить суда на воздушных подушках.