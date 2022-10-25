В Югре начались съемки полнометражного хоррор-фильма «Суккуб»

Фото: страница главы региона Андрея Трубецкого в соцсети

В Югре начались съемки полнометражного фильма «Суккуб». Премьера хоррор-фильма состоится весной 2023 года. Съемки проходят на Барсовой горе в Сургутском районе.

Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова встретилась с командой проекта, который реализуется совместно с окружным медиахолдингом «Югра».

Елена Шумакова отметила важность участия югорских студентов, представителей креативных сообществ региона в съемочном процессе. Для участников съемок продюсеры картины организуют экскурсии на площадку с возможностью прохождения стажировок.

В ближайшие два года в Югре планируют снять 5 полнометражных фильмов и к их созданию намерены активно привлекать югорчан.

- Югра поразила удивительной природой. Здесь очень красивые, живописные места с особой энергетикой, наполненные внутренней силой. Работать в Югре очень приятно и интересно. Поразили люди - очень радушные, открытые, деятельные - рассказал режиссер-постановщик картины Серик Бейсеу.

В будущем Серик Бейсеу планирует побывать в Югре как турист.