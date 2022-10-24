Жительница Нефтеюганска попалась полицейским с запрещенным веществом в кармане Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе полицейские задержали 32-летняю жительницу Нефтеюганска с запрещенным веществом.

- В рамках второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков и сильнодействующих веществ, оперативными сотрудниками совместно с инспекторами ОГИБДД и кинологической службы ОМВД России по Пыть-Яху задержана 32-летняя жительница Нефтеюганска за незаконное хранение наркотических средств - сообщили в ОМВД России по Пыть-Яху.

Так, на 700-м километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» полицейские остановили автомобиль марки «Лада Веста», за рулем которого находился 27-летний водитель. Во время проверки у пассажирки в правом кармане куртки, надетой на ней, нашли один полимерный пакет серого цвета с синтетическим наркотиком, общей массой 1, 93 грамма.

Со слов девушки, она приобретала наркотик для личного употребления через Интернет. А для того, чтобы забрать закладку она заказала такси. В 2015 году югорчанка уже привлекалась за аналогичное преступление и получила наказание 3 года условно.

В Пыть-Яху возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде.