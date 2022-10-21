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НовостиОбщество21 октября 2022 12:17

Власти Сургута показали интерактивную карту укрытий для населения

Они нужны на случай чрезвычайной ситуации
Дмитрий Кошелев
Власти Сургута показали интерактивную карту укрытий для населения.

Власти Сургута показали интерактивную карту укрытий для населения.

Фото: скриншот

Власти Сургута показали интерактивную карту укрытий для населения. Они нужны на случай чрезвычайной ситуации.

Карту можно посмотреть на сайте городской администрации. На ней – сотни мест для временного размещения. Большая часть локаций размещена в подвалах образовательных, медицинских учреждений, торговых центров и некоторых многоквартирных домов.

Ранее аналогичную карту опубликовали на сайте администрации Нижневартовска.