Власти Сургута показали интерактивную карту укрытий для населения. Фото: скриншот

Власти Сургута показали интерактивную карту укрытий для населения. Они нужны на случай чрезвычайной ситуации.

Карту можно посмотреть на сайте городской администрации. На ней – сотни мест для временного размещения. Большая часть локаций размещена в подвалах образовательных, медицинских учреждений, торговых центров и некоторых многоквартирных домов.

Ранее аналогичную карту опубликовали на сайте администрации Нижневартовска.