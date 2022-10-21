В Нефтеюганске мужчина изувечил авто бывшей родни. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела МВД по Нетеюганску поступило сообщение от 58-летней жительницы города. Женщина сообщила, что бывший родственник их семьи повредил ее автомобиль.

Оказалось, что 44-летний бывший муж племянницы заявительницы изрядно выпил и решил навестить прежних родственников. Встретиться с ними не удалось, он решил отыграться на автомобиле.

– Дебошир стал бить руками и ногами по задней левой и правой фаре, вырвал дворники и поцарапал кузов транспортного средства. Материальный ущерб составил свыше 30 тысяч рублей, – рассказали в ОМВД России по Нефтеюганску.

Кстати, ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношение мужчины возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.