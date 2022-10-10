В Нягани распространителю свертков с наркотиками, обмотанных изолентой, грозит пожизненное заключение

В Нягани распространителю свертков с наркотиками, обмотанных изолентой, грозит пожизненное заключения. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нягани возбуждено уголовное дело против 43-летнего мужчины, который подозревается в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических веществ и их производных. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мужчине может грозить пожизненное (!) заключение.

На днях сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и няганскими полицейскими задержали автомобиль «Хендай Солярис» в районе стелы города Нягани (второй километр автодороги «Нягань – Талинка». За рулем автомобиля сидел уроженец Оренбургской области, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков.

Когда полицейские досмотрели машину, они увидели под обшивкой коробки передач со стороны переднего пассажирского сидения 13 свертков, обмотанных синей изолентой, и 5 свертков под обшивкой со стороны бардачка. Кроме того, в кармане брюк водителя нашли ещё один полимерный пакет с наркотиками, что подтвердила и экспертиза. Общая масса опасных веществ составила около 885 граммов.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

По словам задержанного, он решил подзаработать и нашел контакты интернет-магазина, занимающегося распространением наркотиков. Всего за один месяц мужчина прошел «обучение» по обустройству тайников и по тому, как не попасться в руки полиции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что салехардец, решивший сбыть через тайники партию наркотиков, отправится в колонию.