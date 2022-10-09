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Здоровье9 октября 2022 7:15

Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 октября 2022 увеличилось на 310 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 9 октября 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 октября 2022 увеличилось на 310 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 октября 2022 увеличилось на 310 человек

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 октября 2022 года увеличилось ещё на 310 человек в 21 муниципальном образовании. Таким образом, общее количество заразившихся ковидом с начала пандемии составило 245 725 человек, и сейчас «короной» болеют 2 960 пациентов. С начала пандемии выздоровел 240 181 человек, умерло 2 584.

Фото: Оперштаб Югры

Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших оказалось в Сургуте (92 человека), Ханты-Мансийске (52 человека), Нефтеюганске (36 человек) и Нефтеюганском районе (15 человек).

Фото: Оперштаб Югры

Фото: Оперштаб Югры