В Югре, в знак солидарности семьям недоношенных детей, поддержали акцию «Мне не фиолетово»

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Югре поддержали акцию «Мне не фиолетово», которая проходит ежегодно 17 ноября, во Всемирный день недоношенных детей. Акция проходит по инициативе благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо».

В рамках акции организована фиолетовая подсветка культурно-исторических зданий, объектов социальной значимости, деловых, спортивных, медицинских и административных центров в знак солидарности с семьями недоношенных детей.

Как отметила директор благотворительного фонда Наталья Зоткина, фиолетовый цвет символизирует надежду, сострадание и открытость. Врачи делают все необходимое, чтобы сохранить жизнь детям, а организаторы акции привлекают внимание и поддерживают семьи с детьми, родившимися раньше срока.