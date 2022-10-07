Фото: группа фестиваля «Дух огня» в соцсети

Фестиваль кинематографических дебютов «Духа огня» ждет ребрендинг. Эту тему обсудили на заседании оргкомитета ХXI Международного фестиваля, которое состоялось под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

Члены оргкомитета определи сроки проведения отборочной кампании фильмов «Духа огня» и обсудили назначение председателя отборочной комиссии. Фестиваль собираются сделать ещё более узнаваемым и востребованным брендом региона и страны.

- Программу этого масштабного культурного события необходимо наполнить мероприятиями, вовлекающими в жизнь “Духа огня” югорчан, молодых авторов, представителей креативного сообщества из Югры и представителей других регионов и стран. Также предлагаем организовать продюсерских продюсерские туры для знакомства с возможностями региона как кинопроизводственной площадки, где действует система поддержки индустрии, - отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.

Участники оргкомитета предложили ввести новое эксклюзивное направление кинофорума, которое будет посвящено коренным народам, их культуре и идентичности. Вице-президент фестиваля «Дух огня» Мария Зверева это предложение поддержала, рекомендовав сделать это направление дополнительной его программой.

В конце заседания губернатор Югры подчеркнула, что фестиваль кинодебютов «Дух огня» был и остается важнейшим культурным событием в жизни Российской Федерации.