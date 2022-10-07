За cутки жители Югры перевели на счета мошенников почти 7 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за cутки жители перевели на счета мошенников почти 7 миллионов рублей. Жители региона по-прежнему верят неизвестным и ведутся на различные уловки аферистов.

Так, в Нижневартовске 66-летняя пенсионерка была уверена, что получит положенную ей компенсацию за поставленную не так давно вакцину. В итоге северянка перевела на счет аферистов больше 3 тысяч рублей и только потом поняла, что попалась в ловушку проходимцев. А жительница Березовского района в попытке снять квартиру отдала мнимому риелтору более 5 тысяч рублей.

По-прежнему в округе орудуют аферисты, которые по персональным данным северян оформляют на них же микрозаймы. За сутки зарегистрировано два таких случая, ущерб составил больше 30 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.