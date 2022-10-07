В Югре до 15 октября соберут комплектующие для рюкзака мобилизованного

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Югре приступили к сборке рюкзака мобилизованного, наполнение которого будет состоять из 23 наименований. Об этом сообщает Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры. Формированием того, что входит в рюкзак занимается рабочая группа призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению.

По словам директора департамента промышленности ХМАО Кирилла Зайцева, всё необходимое для снаряжения мобилизованных из Югры уже подготовлено.

- Сейчас идет сборка так называемого рюкзака мобилизованного, куда войдут более 20 предметов – от аптечки до одежды: термобельё, термоноски, флисовая шапка, флисовая кофта и другие. Подчеркну, что это сертифицированная продукция, которая отвечает всем необходимым требованиям», — отметил Кирилл Зайцев,

Большинство из этих предметов производится на территории России, а список необходимого сформирован в соответствии с рекомендациями Министерства обороны РФ.

Рабочая группа следит за оперативной и качественной поставкой, чтобы мобилизуемые от Югры были обеспечены всем необходимым в полном объёме. Первые этапы поставки запланированы в срок до 15 октября, а затем экипировка будет передаваться индивидуально каждому мобилизованному «из рук в руки».