Житель Сургута осужден за убийство собутыльника Фото: Татьяна Коркина

Сургутский суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве.

- 23 апреля 2021 года около 23 часов в квартире одного из домов по ул. Бажова города Сургут между подсудимым и его гостем после совместного употребления алкоголя возникла ссора из-за отказа последнего покидать квартиру. Во время ссоры подсудимый нанес гостю не менее 8 ударов кухонным ножом в область груди, а также не менее 18 ударов твердым предметом по голове и другим частям тела - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Раненый мужчина вышел из квартиры, желая уйти от обидчика, но на лестничной площадке потерял сознание и умер. Его тело в тот же день обнаружили жильцы подъезда.

Суд признал югорчанина виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.