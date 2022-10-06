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Происшествия6 октября 2022 13:21

Житель Сургута осужден за убийство собутыльника

Его приговорили к 9 годам колонии строго режима
Виктория Терина
Житель Сургута осужден за убийство собутыльника

Житель Сургута осужден за убийство собутыльника

Фото: Татьяна Коркина

Сургутский суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве.

- 23 апреля 2021 года около 23 часов в квартире одного из домов по ул. Бажова города Сургут между подсудимым и его гостем после совместного употребления алкоголя возникла ссора из-за отказа последнего покидать квартиру. Во время ссоры подсудимый нанес гостю не менее 8 ударов кухонным ножом в область груди, а также не менее 18 ударов твердым предметом по голове и другим частям тела - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Раненый мужчина вышел из квартиры, желая уйти от обидчика, но на лестничной площадке потерял сознание и умер. Его тело в тот же день обнаружили жильцы подъезда.

Суд признал югорчанина виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.