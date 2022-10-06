В Нижневартовске задержали наркосбытчика Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске на одной из улиц города полицейские заметили подозрительного мужчину. Его речь была невнятна, а поведение развязное. На вопросы полицейских 23-летний вартовчанин первоначально заявил, что пытается найти «закладку», которую он купил. А потом признался, что сам является наркосбытчиком.

Полицейские изъяли из оборудованных злоумышленником тайников 26 свертков наркотиков. Часть из которых была спрятана в носке, а другая в пачке из под чипсов. Экспертиза подтвердила, что в них находился наркотик, общим весом более 115 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов". Молодому человеку может грозить максимальная санкция – 20 лет лишения свободы. Сейчас его взяли под стражу. Расследование продолжается.