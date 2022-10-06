Медики Нижневартовска вернули 69-летней женщине возможность дышать и говорить

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

Медики окружной клинической больницы Нижневартовска вернули возможность дышать и говорить 69-летней жительнице Лангепаса. Причиной проблемы для женщины стала киста больших размеров, которая мешала нормальному дыханию, поэтому пациентка не разговаривала и не могла дышать самостоятельно. Женщину доставила скорая уже в критическом состоянии.

Команда врачей провела операцию, целиком удалив новообразование и одновременно провела пластику гортани.

- Очень важно отметить, что благодаря реаниматологам, которые смогли интубировать пациентку, т.е. завели трубку через гортань в трахею и дали наркоз, обойдя необходимость наложения трахеостомы, удалось сократить период реабилитации, и пациентка не столкнулась с тем дискомфортом, который возникает после такой процедуры, – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Максим Манаков.

Женщина прошла период реабилитации и теперь спокойно дышит и говорит.