Коронавирус в Югре, последние новости на 6 октября 2022 года: заразились 306 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 244 765 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 306 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 104, Нижневартовске - 8, Ханты-Мансийске - 22, Нефтеюганске - 10, Нягани - 13, Сургутском районе - 9, Советском районе - 10, Урае - 22, Нефтеюганском районе - 14, Мегионе - 12, Когалыме - 6, Югорске - 2, Кондинском районе - 17, Октябрьском районе - 2, Радужном - 7, Нижневартовском районе - 7, Березовском районе - 9, Ханты-Мансийском районе - 4, Лангепасе - 7.

На момент выявления у 296 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 304 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 176 человек, всего прошли обследование 3 497 211.

За сутки от коронавируса в Югре скончался 1 человек. За весь период от COVID - умерли 2 579 человек. За сутки выписались по выздоровлению 979 человек, за весь период пандемии вылечились 238 008 жителей Югры.