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Общество5 октября 2022 11:51

В Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум национального единства

Участниками стали больше 600 человек из 40 субъектов России и делегация из Белоруссии
Виктория Терина
Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум национального единства. В столице Югры собрались больше 600 участников из 40 субъектов России и делегация из Белоруссии. Одна из главных тем форума − преемственность традиций будущими поколениями.

Участники форума обсудят развитие различных народных культур во время конференций, совещаний, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов. Участвовать в мероприятии будут представители научно-экспертного сообщества, религиозных организаций и общественных объединений.

Кроме того, во время форума национального единства пройдет конкурс «Лидеры в сфере государственной национальной политики». Все это направлено на укрепление особенностей каждого отдельного народа России и их взаимодействие между собой.