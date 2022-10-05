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В Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум национального единства. В столице Югры собрались больше 600 участников из 40 субъектов России и делегация из Белоруссии. Одна из главных тем форума − преемственность традиций будущими поколениями.

Участники форума обсудят развитие различных народных культур во время конференций, совещаний, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов. Участвовать в мероприятии будут представители научно-экспертного сообщества, религиозных организаций и общественных объединений.

Кроме того, во время форума национального единства пройдет конкурс «Лидеры в сфере государственной национальной политики». Все это направлено на укрепление особенностей каждого отдельного народа России и их взаимодействие между собой.