Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила педагогов с Днем учителя

Фото: страница губернатора Югры в соцсети

Губернатор региона Наталья Комарова поздравила педагогов Югры с Днем учителя.

- Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем учителя! Благодарю вас от имени югорчан за любовь к делу, людям. Учителя обогащают знаниями, формируют систему ценностей, способствуют духовному, нравственному здоровью молодых людей из поколения в поколение. современном мире инноваций педагог становится проводником в потоке информации, цифровом пространстве, приоритетах. Время и перед учителем ставит новые вызовы. При этом миссия учителя – «сеять разумное, доброе, вечное» – остается, - написала Наталья Комарова в своих соцсетях.

В предпраздничный день в Югре прошли торжественные мероприятия, на которых вручали награды учителям. Губернатор отметила, что труд педагогов - это выдающиеся успехи их учеников, которые, кстати сказать, тоже вознаграждаются.

Губернатор пообещала педагогам, реализующим инновационные образовательные программы, с 2021 года в ХМАО выплатить премию Губернатора в размере 200 тысяч рублей. А начиная с 2022/23 учебного года 200 тысяч рублей назначаются педагогам, подготовившим победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сами же победители, выдающиеся юные югорчане и выпускники школ, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей. Отмечается, что размер этой выплаты увеличен в 5 раз.