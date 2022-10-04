Фото: Центр поддержки семьи в Нижневартовске

В Югре стартовала благотворительная акция «Подари тепло защитникам». Об этом сообщили в департаменте социального развития автономного округа.

Цель акции - оказание помощи гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу в зоне специальной военной операции в осенне-зимний период.

- Это могут быть самостоятельно изготовленные вязаные шерстяные изделия: носки, варежки, другие теплые вещи. С инициативой выступили получатели социальных услуг в домах-интернатах Югры, а также наши “серебряные” волонтёры. Работники учреждений социального обслуживания населения помогут участникам акции подобрать материал и инструменты для изготовления вещей - рассказала директор департамента социального развития Тереза Пономарева.

Сбор проводится в пунктах приёма гуманитарной помощи автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус». Вся поступившая гуманитарная помощь будет направляться в зону СВО.