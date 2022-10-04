В Сургуте проверят системы оповещения населения

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте проверят системы информирования и оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В среду, 5 октября, в Сургуте проверят электросирены и единый сигнал «Внимание Всем!». Тестирование системы пройдет в среду с 10:00 до 12:00 часов. Услышав звук сирены необходимо включить радио или телевизор на любой местный канал и внимательно прослушать информацию, которую предоставит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Сургута - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в Сургуте и в других городах ХМАО уже проводились подобные проверки.