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Общество4 октября 2022 10:11

В Сургуте проверят системы оповещения населения

С 10:00 до 12:00 часов 5 октября в городе прозвучит единый сигнал «Внимание Всем!»
Виктория Терина
Фото: Администрация Сургута

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте проверят системы информирования и оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В среду, 5 октября, в Сургуте проверят электросирены и единый сигнал «Внимание Всем!». Тестирование системы пройдет в среду с 10:00 до 12:00 часов. Услышав звук сирены необходимо включить радио или телевизор на любой местный канал и внимательно прослушать информацию, которую предоставит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Сургута - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в Сургуте и в других городах ХМАО уже проводились подобные проверки.