В Югре детям мобилизованных выплатят по 100 тысяч рублей при поступлении в вузы Фото: Юлия Кучеренко

При поступлении в вузы детям мобилизованных из Югры выплатят по 100 тысяч рублей. Информацию об этом "Комсомольской правде" подтвердили в Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Граждане, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту. После заключения контракта их детям при поступлении на обучение в высшее учебное заведение будет полагаться единовременная выплата в 100 тысяч рублей - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в ведомстве, выплата рассчитана на каждого ребенка в возрасте до 21 года, поступающего на обучение по образовательным программам высшего образования, один из родителей которого или оба являются военнослужащими, принимающими (принимавшими) участие в СВО. Информация подкреплена документом, а именно: постановлением Правительства Югры от 27 мая 2022 года № 232-п.

Деньги можно будет потратить на: получение образования; проезд по территории РФ к месту нахождения образовательной организации; проживание по месту нахождения образовательной организации; приобретений учебных пособий, персонального компьютера; приобретение одежды и обуви; прохождение подготовительных курсов.