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Происшествия3 октября 2022 13:30

В Югре задержали мошенника, который обманывал людей через приложение по поиску попутчиков

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Полицейскими задержан 20-летний аферист из Сургута

Полицейскими задержан 20-летний аферист из Сургута

Фото: Татьяна Коркина

Мошенника, обманывавшего доверчивых граждан через приложение по поиску попутчиков, нашли югорские полицейские, им оказался 20-летний житель Сургута.

По его словам, он решился на преступление, потому что владеет навыками программирования и счел, что это хороший способ заработка. А еще он хотел помочь своим родителям в оплате кредитов.

- В мессенджере «Telegram» он увидел информацию о возможности использования арендованной платформы, внешне похожей на форму известного приложения. В течение пары месяцев он изучал порядок и алгоритм работы. Затем, ему попалось реклама аренды вышеуказанного сайта. Заплатив по условиям аренды, он стал использовать фишинговый сайт для зарабатывания денежных средств, - сообщили в УМВД России по ХМАО.

Одной из жертв обмана стала жительница Советского. С марта по август текущего года парень совершил еще несколько аналогичных преступлений. Все опубликованные поездки были по Югре и Уральскому Федеральному округу.

Возбуждено уголовное дело.