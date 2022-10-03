В Югре задержали мошенника, который обманывал людей через приложение по поиску попутчиков

Полицейскими задержан 20-летний аферист из Сургута Фото: Татьяна Коркина

Мошенника, обманывавшего доверчивых граждан через приложение по поиску попутчиков, нашли югорские полицейские, им оказался 20-летний житель Сургута.

По его словам, он решился на преступление, потому что владеет навыками программирования и счел, что это хороший способ заработка. А еще он хотел помочь своим родителям в оплате кредитов.

- В мессенджере «Telegram» он увидел информацию о возможности использования арендованной платформы, внешне похожей на форму известного приложения. В течение пары месяцев он изучал порядок и алгоритм работы. Затем, ему попалось реклама аренды вышеуказанного сайта. Заплатив по условиям аренды, он стал использовать фишинговый сайт для зарабатывания денежных средств, - сообщили в УМВД России по ХМАО.

Одной из жертв обмана стала жительница Советского. С марта по август текущего года парень совершил еще несколько аналогичных преступлений. Все опубликованные поездки были по Югре и Уральскому Федеральному округу.

Возбуждено уголовное дело.