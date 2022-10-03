С начала года в Центре охраны материнства и детства Сургута родились 75 двоен и 2 тройни

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Рождаемость в сургутском Центре охраны материнства и детства активно растет. Количество новорожденных в этом году уже приближается к отметке в шесть тысяч. С начала года в Центре родились 75 двоен и 2 тройни.

Как сообщают в медучреждении, многоплодная беременность требует особого внимания как со стороны врачей, так и самих будущих мам. Как правило, женщины, вынашивающие двух и более детей, переходят под наблюдение к акушерам-гинекологам Центра.

Кроме того, в 60% случаев двойняшки или тройняшки рождаются с низкой массой тела и какое-то время находятся под круглосуточным контролем специалистов, которые делают все необходимые обследования.