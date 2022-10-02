Коронавирус в Югре, последние новости на 2 октября 2022 года: заразились 406 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают выявлять случаи коронавируса. По данным регионального Оперативного штаба, за сутки заболели еще 406 человек в 22 муниципалитетах, а именно:

Фото: Оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 7 человек, с симптомами ОРВИ - 398, в бессимптомной форме - 1. Госпитализировано 9 жителей, 1 - скончался.

За весь период в регионе подтверждено 243 726 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 236 288 человека, скончались - 2 576.

В России выявлено 30 085 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 383. Всего в стране зарегистрировано 21 049 027 случаев. От коронавируса за сутки скончались 96 человек, за весь период умерли 387 468.