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Недвижимость1 октября 2022 11:10

В Нижневартовске улицу Декабристов закрыли на ремонт

Он продлится три дня
Дмитрий Кошелев
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас рабочие приступили к ремонту улицы Декабристов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В связи с ремонтом улицы Декабристов (от улицы Заводской до улицы Осенней), с 1 по 3 октября будет частично перекрыто движение автотранспорта на указанном участке, - прокомментировали в мэрии.

Выполняет работы подрядная организацией ООО «Консалтинговая группа «Сила Права»

Жителей города просят заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать Правила дорожного движения.