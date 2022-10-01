В Нижневартовске улицу Декабристов закрыли на ремонт

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас рабочие приступили к ремонту улицы Декабристов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- В связи с ремонтом улицы Декабристов (от улицы Заводской до улицы Осенней), с 1 по 3 октября будет частично перекрыто движение автотранспорта на указанном участке, - прокомментировали в мэрии.

Выполняет работы подрядная организацией ООО «Консалтинговая группа «Сила Права»

Жителей города просят заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать Правила дорожного движения.