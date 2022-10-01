В Югре 1 октября 2022 года воздух прогреется до +7 градусов

Погода в Югре на 1 октября Фото: Вера Зенина

В субботу, 1 октября, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура ночью -3...-8 градусов, днем +2...+7.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -4...-6 градусов, днем +4...+6.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: