Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Югре прошли акции в поддержку жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, решений Президента РФ, мобилизованных и российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства ХМАО.

Сотни югорчан вышли поддержать тех, кто сделал выбор – войти в состав Российской Федерации. Во время акций работает мобильный пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР, ЛНР.

Мероприятия прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и других муниципалитетах округа. В знак солидарности с новыми земляками югорчане развернули триколоры и флаги Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.