В Югре создана рабочая группа по рассмотрению жалоб и обращений, связанных с частичной мобилизацией Фото: Татьяна Коркина

В Югре создана рабочая группа по рассмотрению жалоб и заявлений граждан, связанных с призывом на военную службу по мобилизации. Создание такой службы начали по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой.

Специалисты, входящие в состав рабочей группы обеспечат оперативное решение вопросов и дадут ответы на обращения граждан, связанные с частичной мобилизацией. Это будут сотрудники исполнительных органов округа в сферах труда, занятости населения, образования, здравоохранения, взаимодействия с военным комиссариатом, представители Общероссийского народного фронта в Югре, муниципальных образований и уполномоченный по правам человека.

Обращение можно оставить на едином официальном сайте государственных органов ХМАО, а также на сайтах администраций муниципалитетов региона, заполнив заявление, перейдя по баннеру «Частичная мобилизация. Сообщи о нарушении».

Кроме того, в Югре работает единая служба оперативной помощи гражданам по номеру «122».