Депутат Думы Сургута Надежда Красноярова досрочно ушла в отставку

Фото: Дума города Сургута

Депутат Думы Сургута VII созыва Надежда Красноярова досрочно ушла в отставку. Народные избранники единогласно приняли её отставку. Заместитель Председателя городской Думы официально подала заявление о сложении с себя полномочий депутата.

Как сообщили в городской Думе, Надежда Красноярова была депутатом с 2006 года, заместителем Председателя Думы города V созыва, затем Председателем Думы VI созыва. В 2021 году на этом посту её сменил Максим Слепов.

Сведения переданы в территориальную избирательную комиссию, которая примет решение о судьбе мандата Краснояровой. О дате довыборов станет известно позднее.