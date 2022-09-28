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Политика28 сентября 2022 12:17

Депутат Думы Сургута Надежда Красноярова досрочно ушла в отставку

Народные избранники единогласно приняли её решение
Виктория Терина
Фото: Дума города Сургута

Фото: Дума города Сургута

Депутат Думы Сургута VII созыва Надежда Красноярова досрочно ушла в отставку. Народные избранники единогласно приняли её отставку. Заместитель Председателя городской Думы официально подала заявление о сложении с себя полномочий депутата.

Как сообщили в городской Думе, Надежда Красноярова была депутатом с 2006 года, заместителем Председателя Думы города V созыва, затем Председателем Думы VI созыва. В 2021 году на этом посту её сменил Максим Слепов.

Сведения переданы в территориальную избирательную комиссию, которая примет решение о судьбе мандата Краснояровой. О дате довыборов станет известно позднее.